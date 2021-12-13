«Спасти лудоманов»: В России предложили обязать игорный бизнес оплачивать реабилитацию игроков

В России следует на законодательном уровне обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь компаниям, занимающимся помощью и реабилитацией лудоманов - людей, впадающих в зависимость от ставок на спорт или азартных игр.

Соответствующее предложение выдвинул в рамках проекта «20 идей по развитию России» предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.

«В России на законодательном уровне утверждена программа внебюджетной поддержки развития спорта за счет средств от игорного бизнеса. Но если таким же образом утвердить и поддержку организаций, целенаправленно занимающихся проблемой негативных последствий азартных игр, то сотни тысяч россиян, находящихся в трудном положении из-за чрезмерного увлечения ставками, смогут воспользоваться бесплатным быстрым доступом к квалифицированной консультативной поддержке или скидкой на сеансы лечения и восстановления в специализированных клиниках. Население, и в особенности молодое поколение, будет информировано об опасностях увлечения ставками и способах самоконтроля», - указал Давыдов.

По его словам, проблемы из-за азартных игр приводят к росту преступности, разводам и даже самоубийствам, в связи с чем «внедрение такой поддержки на законодательном уровне окажет положительное влияние на благополучие нации в целом».

Автор идеи приводит в пример Великобританию, где всех операторов игорного бизнеса обязали делать ежегодный вклад в каждое из направлений по снижению вреда от гэмблинга (азартных игр и ставок на деньги) – исследования, профилактику и лечение зависимости. Аналогичные меры введены в Южной Корее, Финляндии и ряде других стран.

«Миллионы граждан так или иначе сталкиваются с негативными последствиями увлечения азартными играми. В интернете можно найти множество реальных историй о том, как азарт губит жизни россиян. Но, в отличие от многих стран, в России, к сожалению, до сих пор нет организаций, которые специализируются на консультациях для игроманов и их близких, и пропагандируют вред гэмблинга. Нет ни одного российского сайта, посвященного исключительно профилактике лудомании и психологической помощи для попавших в капкан азарта», - подчеркивает Давыдов.

В этой связи он предложил обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, специализирующимся на научных исследованиях в области лечения игровой зависимости, просветительской деятельности и консультациях для лудоманов и их близких.

В числе мер помощи пострадавшим от гэмблинга предлагаются также создание телефонов доверия, помощь коучей и психологов, пропаганда принципов «ответственной игры» среди активных и потенциальных игроков.

По словам Давыдова, реализация этой идеи поможет малому бизнесу и не потребует дополнительных расходов госбюджета.

«Благодаря предлагаемой реформе создадутся новые рабочие места в благотворительных организациях и частных компаниях, предприниматели, работающие в социальной сфере, получат поддержку. При этом государственный бюджет не понесет никаких расходов. Социально-ответственные операторы игорного бизнеса не будут возражать, поскольку они также заинтересованы в снижении негативного влияния гэмблинга на общество», - уверен автор проекта «20 идей по развитию России».

Со своей стороны, психолог Павел Жавнеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что такие меры будут эффективны.

«Да, это в любом случае хорошая идея. Если начнется распространение информации о том, что, если у тебя зависимость от ставок на спорт, - это называется лудомания, обратись, вылечи это. Если в СМИ, по радио, или просто на остановках будет реклама такого сервиса или возможности, горячей линии, то появится правильное представление о том, что человек просто нездоров, если у него есть азартная зависимость, и таких людей окружающие будут подталкивать к тому, чтобы они шли лечиться. Есть общества анонимных алкоголиков, где люди собираются, рассказывают, поддерживают друг друга. Есть программы по выходу из серьезных наркотических и алкогольных зависимостей. Точно также, если начнется работа по выведению людей из азартной зависимости, то через какое-то время разработается некий пошаговый план, как любого человека из этого вывести», - уверен Жавнеров.

По его словам, если идея Давыдова воплотится в жизнь, помощь лудоманам в России можно будет поставить на поток.

«Как только будут обращающиеся люди, например, большая масса людей с зависимостью от ставок обратится к психологам, психологи начнут собирать и аккумулировать этот опыт, обмениваться им, разрабатывать программы по избавлению и, соответственно, повысится уровень эффективности. Таким образом они смогут «поставить на рельсы» пошаговую стратегию избавления от таких вещей», - уверен эксперт.

Согласно предложению Дмитрия Давыдова, для получения финансовой помощи организациям надо будет пройти проверку регулятора игорного бизнеса и соответствовать ряду критериев.

В их числе он назвал опыт работы от года в указанных сферах, отсутствие каких-либо связей с представителями игорного бизнеса, а также гарантии целевого использования средств и отчетности.

