Спасатели распространили экстренное предупреждение о жаре в Москве

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре в Москве 6 июля, сообщает ТАСС.

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Речь идет о температуре в 31 градус. Спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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