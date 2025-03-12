Спасатели предупредили об угрозе желтого газа
12 марта 202506:18
Если дома при горении газа на плите наблюдается желтый цвет пламени, это говорит о неисправности оборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
В этом случае, по словам спасателей, необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру 104. Отмечается, что нормальный цвет пламени газовой плиты должен быть синим.
Ремонт оборудования необходимо доверить квалифицированным специалистам.
Ранее россиянам рассказали, что делать при утечке газа и как не довести до взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru