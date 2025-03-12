Спасатели предупредили об угрозе желтого газа

Если дома при горении газа на плите наблюдается желтый цвет пламени, это говорит о неисправности оборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В этом случае, по словам спасателей, необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру 104. Отмечается, что нормальный цвет пламени газовой плиты должен быть синим.

Ремонт оборудования необходимо доверить квалифицированным специалистам.

Ранее россиянам рассказали, что делать при утечке газа и как не довести до взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

