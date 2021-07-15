Спасатель дал совет, как спастись от смерча и грозы

Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин перечислил правила поведения в экстремальных погодных условиях, которые помогут снизить риск для жизни.

Прежде всего, чтобы не стать жертвой стихии, необходимо следить за прогнозом погоды и отказаться от прогулок на природе в опасные дни. По статистике, все катаклизмы происходят в середине или во второй половине дня, и солнечное утро не является гарантией столь же спокойного дня.

Если всё же вас застала гроза в лесу или в поле, необходимо отложить подальше мобильный телефон.

«В грозу нельзя стоять под деревом, надо выйти на какую-то открытую площадку. Все металлические предметы желательно убрать в сторону от себя, включая зонтик и мобильный телефон. Если гроза и ветер застали вас в поле, надо как можно быстрее найти укрытие – какую-нибудь ложбинку, сеть на корточки. И, опять же, все металлические вещи надо откинуть в сторону», – рассказал Щетинин в беседе с «Радио 1».

Кроме того, скрыться от грозы можно и в своей машине, однако важно выбрать безопасное место для парковки. Рядом с ней не должно быть рекламных щитов, деревьев или шатких конструкций.

«Потому что от удара молнии вы в машине защищены, а вот падающие предметы могут причинить довольно большой вред», – пояснил спасатель.

Эксперт подчеркнул, что во время непогоды главное – позаботиться о своём спасении: при сильном ветре постараться как можно быстрее укрыться в капитальном здании, отойти подальше от окон и «не изображать из себя блогеров и снимать всё на мобильный». По словам Щетинина, сильный ветер может нести фрагменты кровли, обшивки балконов, стекла, которые могут причинить серьёзный вред.

При этом во время смерча необходимо прятаться за капитальные конструкции — мосты, переезды, тоннели, или же укрыться в стационарных зданиях. Спасатель подчеркнул, что надёжнее всего оставаться на первых этажах построек подальше от окон и дверей.

Также эксперт посоветовал жителям частных домов отключать электроприборы и газоснабжение перед непогодой и находиться в той комнате, где меньше окон и дверей.

