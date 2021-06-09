Спальный район Архангельска рискует превратиться в гетто

В начале марта во дворе дома №32/1 по улице Прокопия Галушина в Архангельске появилась строительная техника. Для начала бульдозером была снесена вся растительность и построен глухой забор, практически заблокировавший парковочные места жителей «пятиэтажки». После расчистки строительной площадки рабочие приступили непосредственно к возведению здания. С раннего утра и до глубокого вечера в грунт забиваются сваи. Учитывая, что работы проводятся в десяти метрах от существующего дома, нетрудно представить, что испытывают жильцы. О том, что у них буквально «окна в окна» возведут две многоподъездные девятиэтажки, жители узнали только в середине апреля после жалоб в Госстройинспекцию. В это время на стройплощадке появился информационный щит. Вместе с этим, строители вырубили целую аллею деревьев, высаженных много лет назад жильцами. Вопреки тому, что чуть ранее представитель мэрии обещал ее сохранить. Об этом рассказала в своем обращении в «Кривую линию НСН» Александра Маковецкая.

Ситуацию усугубляется тем, что существующая в районе инфраструктура уже не справляется с возросшим количеством жителей: не хватает школ, детских садов, поликлиник, общественного транспорта. Выбраться в центр города невозможно из-за жутких пробок на дороге.

Но больше всего жильцов возмущает тот факт, что стройка ведется без каких-либо разрешений. Со слов Александры, жители писали коллективные жалобы в Госстройнадзор, Прокуратуру, Департамент градостроительства Архангельска, обращались к депутатам. Ответ везде один – разрешения на строительство нет, но стройка идет. Как пояснил бунтующим жильцам прораб, «ему все город разрешил».

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, «Кривая линия» обратилась за разъяснениями в городскую администрацию и к Губернатору Архангельской области.

