Суд по делу Абызова не стал продлевать срок ареста некоторых счетов

Басманный районный суд Москвы решил отказать в продлении срока ареста счетов по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова адвоката Сергея Дрозда. По его словам, суд согласился с аргументами защиты о незаконности ходатайства следователя по этому вопросу.

Таким образом, не продлён арест счетов сына Абызова, фирмы «Ру-ком» и некоторых офшорных компаний. Ранее суды арестовали имущество и денежные средства Абызова на общую сумму более 20,6 миллиарда рублей.

Экс-чиновника следствие обвиняет в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии Следственного комитета, Абызов украл мошенническими способами и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей.

