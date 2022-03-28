Современный спортивный кластер появится на месте заброшенного стадиона в Кускове

Территорию старого стадиона «Фрезер» в «Кускове» приведут в порядок. Там появится современный многофункциональный спортивный кластер. Таким образом, будет выполнена просьба жителей района Вешняки.

В рамках работ по сохранению и восстановлению лесопарка «Кусково» сделают несколько зон для занятий различными видами спорта. Объекты создадут на месте старых спортивных площадок и пустых пространств, все деревья при этом сохранят.

«Смотря на состояние территории «Фрезера» сегодня, трудно представить, что здесь когда-то был стадион. Сейчас это заросший сорняками пустырь с хаотично разбросанными по нему воротами разных размеров и видов», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

По его словам, на месте «развалин» советской эпохи обустроят футбольное поле с подогревом площадью 6000 кв. м, новые трибуны будут вмещать 300 человек. Для любителей спортивной ходьбы и бега проложат беговую дорожку, также обустроят административный корпус из легковозводимых конструкций, с буфетом, раздевалками и душем.

Не останутся в стороне и юные футболисты: для них сделают малое футбольное поле. Зимой на нем будут заливать каток. Отдельная многофункциональная площадка появится для любителей бадминтона, волейбола и баскетбола. На существующих теннисных кортах заменят покрытия, сделают стенку для одиночной игры и установят ограждение по периметру. Приведут в порядок и площадку для настольного тенниса – заменят покрытие и оборудование. Для детей оборудуют игровую спортивную зону для развития ловкости, а для любителей йоги недалеко от экоцентра – деревянную площадку с настилом.

Также в планах департамента создание в «Кускове» поблизости от стадиона скейт-парка и памп-трека, а также установка функциональной рамы для занятий воркаут.

