Совфед ввёл штрафы за цензуру российских СМИ в интернете
Совет Федерации поддержал законопроект о введении ответственности в виде крупных штрафов за несоблюдение положений закона об устойчивом интернете и нарушение прав российских граждан, включая цензуру отечественных средств массовой информации.
Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ответственность будут нести граждане, должностные лица и организации.
В случае нарушения прав россиян интернет-ресурсами, первым придётся заплатить от 50 до 100 тысяч рублей, вторым - от 200 до 400 тысяч рублей, третьим - от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей, уточняет РИА ФАН. За повторное нарушение финансовые санкций варьируются в пределах от 200 до 300 тысяч, от 500 до 700 тысяч и от 1,5 до 3 миллионов рублей соответственно.
Среди прочего, закон ужесточает финансовое наказание за обработку персональных данных, если это не предусмотрено законодательством.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах, отмечает RT. Роскомнадзор получил право блокировать или замедлять трафик интернет-ресурсов, которые допускают подобную дискриминацию.
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