Совфед ужесточил наказания для скрывшихся с места ДТП

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что в том случае, если в результате аварии серьёзно пострадали люди, это влечёт наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет. Виновника также может ждать лишение свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности.

За аварию, в которой погиб один человек, нарушителю грозит лишение свободы сроком до семи лет, а с двумя и более — до девяти.

Как напоминает RT, соответствующий законопроект был внесен правительством. В минувшую среду, 17 апреля, Госдума приняла его в третьем чтении.

В свою очередь, глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН спрогнозировал, что ужесточение наказание не повлияет на то, что люди перестанут сбегать с места аварии. Однако, по его мнению, эта мера позволяет восстановить справедливость.



