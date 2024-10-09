Совфед утвердил закон о лишении прав за скрытие госномеров

Члены Совета Федерации проголосовали за одобрение закона о лишении водительских прав за сокрытие государственных номеров на автомобиле. Законодательная новелла ужесточает наказание за это правонарушение вплоть до лишения прав на срок от 1 до 1,5 года.

Согласно документу, у нарушителя также будет конфисковано устройство, которое дает возможность скрывать или видоизменять номера машин. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», лишение прав также предусматривается за повторное управление автомобилем без номеров.

Закон должен вступить в силу после одобрения президентом России. На сегодня действуют нормы КоАП, согласно которым, за езду со скрытыми номерами или без них выписывают штраф до 5 тысяч рублей или лишают водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

