Совфед утвердил закон о лишении прав за скрытие госномеров
Члены Совета Федерации проголосовали за одобрение закона о лишении водительских прав за сокрытие государственных номеров на автомобиле. Законодательная новелла ужесточает наказание за это правонарушение вплоть до лишения прав на срок от 1 до 1,5 года.
Согласно документу, у нарушителя также будет конфисковано устройство, которое дает возможность скрывать или видоизменять номера машин. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», лишение прав также предусматривается за повторное управление автомобилем без номеров.
Закон должен вступить в силу после одобрения президентом России. На сегодня действуют нормы КоАП, согласно которым, за езду со скрытыми номерами или без них выписывают штраф до 5 тысяч рублей или лишают водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший футболист «Шинника» и ЦСКА Артем Енин умер на 49 году жизни
- В Ростовской области сняли режим ЧС после лесных пожаров
- «Она как машина!»: Галустян рассказал о работе с Бузовой
- На Украине запретили мобилизацию молодых людей до 25 лет
- «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada на 4,3% с начала 2024 года
- СМИ: Россиян ждет дефицит марокканских мандаринов на Новый год
- СМИ: ФНС заблокировала счета фирмы Харатьяна и Сукачева
- Limp Bizkit потребовали от Universal $200 млн невыплаченных роялти
- Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС
- Совфед утвердил закон о лишении прав за скрытие госномеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru