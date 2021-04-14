Совфед РФ одобрил закон об упрощённом налоговом вычете по НДФЛ
Совет Федерации РФ одобрил закон, который избавляет граждан от сбора документов для получения налогового вычета по НДФЛ, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В документе речь идёт об имущественном налоговом вычете по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также о вычете по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете.
Одобренный Совфедом закон освобождает россиян от заполнения налоговых деклараций и предоставления подтверждающих документов. После вступления документа в силу достаточно будет направить соответствующее заявление через личный кабинет на сайте ФНС, а право на вычет налоговики будут проверять и подтверждать самостоятельно с помощью автоматизированной информационной системы.
Ранее партнёр коллегии адвокатов «Рубин, Николаев и партнёры» Артём Николаев рассказал, что действующая в настоящее время процедура получения вычета очень долгая и для многих россиян сложная, сообщает RT. По словам эксперта, упрощённый порядок должен сделать получение вычетов более доступным.
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