Совфед предложил установить максимальную стоимость техосмотра
Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов выступил за введение в России ограничений по стоимости техосмотра автомобилей. Об этом пишет «РЕН ТВ».
В пояснительной записке к проекту отмечается, что для формирования экономически обоснованного тарифа вводится базовый размер платы, а также нижний и верхний пределы стоимости соответствующих работ.
Автор законопроекта также предложил передать полномочия по аккредитации операторов техосмотра Федеральной службе по аккредитации. Сейчас этими полномочиями обладает Российский союз автостраховщиков. Законопроект будет направлен для получения отзыва в Росаккредитацию 10 марта.
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