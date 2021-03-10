Совфед предложил установить максимальную стоимость техосмотра

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов выступил за введение в России ограничений по стоимости техосмотра автомобилей. Об этом пишет «РЕН ТВ».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что для формирования экономически обоснованного тарифа вводится базовый размер платы, а также нижний и верхний пределы стоимости соответствующих работ.