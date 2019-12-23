Совфед призвал остановить продажу конфет с никотином

Продажа снюсов и жевательного табака будет запрещена законом, который сейчас находится в Госдуме. Однако на рынке появляются новые никотинсодержащие продукты.

«Популярность у ребят в таких "конфетах" в семь раз выше, чем у взрослых», - цитирует Рязанского РИА Новости.

Временный запрет нужен до школьных каникул, поскольку новые поправки в законодательство пока не внесены, отметил сенатор.

