Совфед призвал остановить продажу конфет с никотином
Члены Совета Федерации попросят правительство России временно остановить продажу никотинсодержащих изделий. Соответствующее обращение к кабмину будет рассмотрено на пленарном заседании верхней палаты российского парламента в понедельник, 23 декабря, сообщил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Продажа снюсов и жевательного табака будет запрещена законом, который сейчас находится в Госдуме. Однако на рынке появляются новые никотинсодержащие продукты.
«Популярность у ребят в таких "конфетах" в семь раз выше, чем у взрослых», - цитирует Рязанского РИА Новости.
Временный запрет нужен до школьных каникул, поскольку новые поправки в законодательство пока не внесены, отметил сенатор.
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