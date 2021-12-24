Совфед утвердил запрет добычи китов, дельфинов и морских свиней
Члены Совета Федерации проголосовали за одобрение закона, который вводит запрет на промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Как пояснял ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин, положения документа позволит сберечь этих китообразных млекопитающих от хищнического уничтожения.
В законе также уточнена норма, согласно которой, для сохранения морских млекопитающих могут вводиться ограничения их частной добычи в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов.
До сих пор морских млекопитающих добывали по квотам, которые оформляло Федеральное агентство по рыболовству. Зоозащитники резко критиковали такой порядок, так как дельфины, киты и другие редкие, ценные виды находились под угрозой истребления.
Изменить существующий порядок было решено после скандальной истории с «китовой тюрьмой» в 2018 году. Ситуацию поручил исправить президент РФ Владимир Путин.
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