Совфед утвердил запрет добычи китов, дельфинов и морских свиней

Члены Совета Федерации проголосовали за одобрение закона, который вводит запрет на промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Как пояснял ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин, положения документа позволит сберечь этих китообразных млекопитающих от хищнического уничтожения.

В законе также уточнена норма, согласно которой, для сохранения морских млекопитающих могут вводиться ограничения их частной добычи в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов.

До сих пор морских млекопитающих добывали по квотам, которые оформляло Федеральное агентство по рыболовству. Зоозащитники резко критиковали такой порядок, так как дельфины, киты и другие редкие, ценные виды находились под угрозой истребления.

Изменить существующий порядок было решено после скандальной истории с «китовой тюрьмой» в 2018 году. Ситуацию поручил исправить президент РФ Владимир Путин.

