Совфед одобрил законы о прекращении полномочий судей за проступки

Совет Федерации одобрил пакет законов, которые закрепляют особую процедуру прекращения полномочий судей в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Основаниями для этого станут, в том числе, нарушение антикоррупционного законодательства, приобретение гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, а также хранение судьями, их супругами и несовершеннолетними детьми денежных средств в иностранных банках за рубежом.

Под действие новых норм попадают председатель, его заместители и члены Конституционного суда РФ, Верховного суда, кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военных кассационных или апелляционных судов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, суда по интеллектуальным правам.

Порядок внесения представления президента о прекращении полномочий указанных категорий судей определяет сам глава государства, а Совфед должен рассмотреть его в течение 14 дней.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что законом также предусмотрено упразднение региональных конституционных (уставных) судов до 1 января 2023 года.

