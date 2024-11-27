Совфед одобрил законы о частных детективах и телохранителях

Члены Совета Федерации проголосовали за одобрение закона о регулировании частной охранной и детективной деятельности в России. В рамках пакета впервые на законодательном уровне вводится понятие «частный детектив».

Согласно документу, гражданин, который занимается такой деятельностью, должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, иметь среднее или высшее юридическое образование, либо обладать стажем работы в оперативных или следственных органах не менее трёх лет.

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Ещё одна возможность заниматься практикой частного детектива предусмотрена, если гражданин прошел соответствующее профессиональное обучение и получил лицензию. Частные детективы будут обязаны информировать Росгвардию о заключении ими договоров на оказание сыскных услуг. Вводится также институт телохранительства.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно закону, признанные иностранными агентами не будут иметь право вносить средства в уставный капитал частной охранной организации.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаконОхранаСовет Федерации

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