Совфед одобрил закон об онлайн-общении россиян с судебными приставами

Члены Совета Федерации в ходе заседания одобрили закон, который предлагает предоставлять гражданам возможность общаться с судебными приставами в режиме онлайн. Закон вступит в силу с 1 января будущего года.

Уточняется, что эта инициатива позволит получать доступ к любой информации, в том числе, к процессуальным документам, которые были получены в ходе исполнительного производства, в режиме онлайн. Все данные будут храниться в виде электронных документов в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», пишет АГН Москва.

Уточняется, что взаимодействие приставов и сторон исполнительного производства с помощью платформы будет возможно только с согласия гражданина.

Помимо этого, документ предполагает возможность получения гражданами извещений посредством SMS-сообщений.

