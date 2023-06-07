Совфед одобрил закон об изъятии загранпаспортов у призванных на службу россиян
Призванных на военную службу обяжут сдавать загранпаспорта. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации. Об этом сообщает «Интерфакс».
В случае призыва документ «подлежит передаче» на хранение в выдавший этот документ орган. Сдать паспорт это необходимо в течение пяти рабочих дней с момента уведомления об ограничении права права мужчины на выезд.
Храниться в МФЦ или МВД паспорт будет до истечения срока ограничения на выезд. При этом если документ не будет передан в установленный срок, он будет считаться недействительным.
Ранее Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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