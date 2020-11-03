Совфед одобрил закон о запрете судьям КС критиковать его решения
Совет Федерации одобрил новые поправки в закон «О Конституционном суде», сообщается на сайте Совфеда. В их числе запрет на публикацию особого мнения.
Особое мнение – специальный документ, в котором судья выражает свое несогласие с решением. В случае с КС особое мнение публикуется вместе с решением суда, в других судах его просто приобщают к материалам дела.
Решение Совфеда запрещает судьям КС публиковать свое особое мнение публично. Согласно текущему законодательству, конституционный суд принимает решение в пользу большинства проголосовавших. Всего в его состав входит 11 судей. Если судья не согласен с принятым решением, он может опубликовать особое мнение, где юридически мотивирует свое несогласие.
Новые поправки в конституционное законодательство отменяют право судьи КС публиковать свое мнение публично, он может приложить свое особое мнение к протоколу заседания суда, однако его нельзя обнародовать.
Поправки в Конституцию были приняты по результатам общероссийского голосования в июле 2020 года. В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме поправки в законодательство для его соответствия с Конституцией РФ.
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