Совфед одобрил закон о трудоустройстве подростков

Согласно документу, чтобы заключить трудовой договор достаточно будет согласия только одного родителя. Сиротам и несовершеннолетним без попечения родителей нужно будет согласовывать трудоустройство с органами опеки.

Также закон разрешает подросткам работать только в свободное от учебы время, и запрещает привлекать их к вредному для здоровья труду.

Ранее кабмин РФ установил минимальную и максимальную величины пособия по безработице на 2023 год: 1500 рублей и 12792 рублей, соответственно, передаёт ОТР.

