Совфед одобрил закон о трудоустройстве подростков
Совет Федерации одобрил закон, упрощающий трудоустройство подростков 14–18 лет, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, чтобы заключить трудовой договор достаточно будет согласия только одного родителя. Сиротам и несовершеннолетним без попечения родителей нужно будет согласовывать трудоустройство с органами опеки.
Также закон разрешает подросткам работать только в свободное от учебы время, и запрещает привлекать их к вредному для здоровья труду.
Ранее кабмин РФ установил минимальную и максимальную величины пособия по безработице на 2023 год: 1500 рублей и 12792 рублей, соответственно, передаёт ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru