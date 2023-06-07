Совфед одобрил закон о трудоустройстве подростков

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий трудоустройство подростков 14–18 лет, сообщает РИА Новости.

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Согласно документу, чтобы заключить трудовой договор достаточно будет согласия только одного родителя. Сиротам и несовершеннолетним без попечения родителей нужно будет согласовывать трудоустройство с органами опеки.

Также закон разрешает подросткам работать только в свободное от учебы время, и запрещает привлекать их к вредному для здоровья труду.

Ранее кабмин РФ установил минимальную и максимальную величины пособия по безработице на 2023 год: 1500 рублей и 12792 рублей, соответственно, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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