Арестован подросток, поджегший школьника

В Москве суд арестовал 15-летнего подростка, который поджег 14-летнего школьника, сообщает «РЕН ТВ».

Пензенский экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег

Это произошло на детской площадке в Южном Бутово в Москве. Несовершеннолетний будет находиться под стражей два месяца.

Мальчика обвиняют по части 3 статьи 30 пункта «д» части 2 статьи 105 УК РФ о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.

Он облил приятеля бензином и поджег его. Пострадавший с ожогами практически всего тела госпитализировали. В настоящее время медики борются за его жизнь.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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