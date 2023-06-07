Арестован подросток, поджегший школьника
7 июня 202300:30
В Москве суд арестовал 15-летнего подростка, который поджег 14-летнего школьника, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло на детской площадке в Южном Бутово в Москве. Несовершеннолетний будет находиться под стражей два месяца.
Мальчика обвиняют по части 3 статьи 30 пункта «д» части 2 статьи 105 УК РФ о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.
Он облил приятеля бензином и поджег его. Пострадавший с ожогами практически всего тела госпитализировали. В настоящее время медики борются за его жизнь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru