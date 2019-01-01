Совфед одобрил закон о суверенном интернете

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете. Как отмечает RT, в его поддержку выступил 151 сенатор, против — четыре, воздержался один. Источник отмечает, что законопроект нацелен на защиту работы интернета в случае угрозы извне. Документ, в частности, определяет правила маршрутизации трафика, а также организует контроль их соблюдения.

Отмечается, что стоимость исполнения законопроекта о суверенном интернете в России возросла до 30 миллиардов рублей. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, на что пойдёт большая часть указанной суммы. По его словам, деньги будут потрачены на создание документооборота и системы отчётности, которые помогут избежать вопросов прокуратуры.

Как напоминает Ura.ru, соответствующий закон был принят в окончательном чтении депутатами Государственной думы 16 апреля.

