Совфед одобрил закон о штрафах за навязывание потребителю допуслуг
Совет Федерации РФ одобрил на заседании закон, который предусматривает штрафы до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных работ, товаров и услуг. Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что дополняется статья 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных штраф для должностных лиц составит от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц - от 20 до 40 тысяч рублей.
Ранее, 10 октября, закон о штрафах за навязывание потребителю допуслуг одобрил и рекомендовал к принятию Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru