Совфед одобрил закон о штрафах за навязывание потребителю допуслуг

Отмечается, что дополняется статья 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных штраф для должностных лиц составит от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц - от 20 до 40 тысяч рублей.

Ранее, 10 октября, закон о штрафах за навязывание потребителю допуслуг одобрил и рекомендовал к принятию Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, передает «Радиоточка НСН».

