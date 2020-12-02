Совфед одобрил закон о продлении дачной амнистии на пять лет
Совет Федерации РФ одобрил закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Закон продлевает срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых земельных участках, а также участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства, при этом они должны соответствовать нормам Градостроительного кодекса.
Для оформления необходимо наличие права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.
Также одобренный в Совфеде закон продлевает на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, которое было начато до 4 августа 2018 года.
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