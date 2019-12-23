Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты

Совет Федерации в ходе заседания в понедельник, 23 декабря, поддержал законопроект о возвращении курилок в российские аэропорты.

{{related_post_!Jqu20FHo}}

В документе подчеркивается, что курение табака в воздушных гаванях разрешено в «специально выделенных изолированных помещениях», оборудованных системами вентиляции.

При этом данные помещения будут располагаться в зонах для зарегистрировавшихся пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний.

Ранее, 12 декабря, в третьем чтении соответствующий законопроект поддержала Госдума, сообщает Газета.ру. Авторы инициативы указывали, что из-за отсутствия курилок в аэропортах курильщики дымят в санитарных помещениях.

