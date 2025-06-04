Совфед назначил Жаркову зампредом Конституционного суда
4 июня 202511:00
Совет Федерации назначил судью Конституционного суда Людмилу Жаркову заместителем председателя КС. Об этом сообщает РИА Новости.
Верхняя палата парламента приняла соответствующее решение на заседании в среду.
Ранее кандидатуру Людмилы Жарковой предложил президент Владимир Путин. Судья занимает пост в КС с 1997 года, основные сферы специализации Жарковой - трудовое и государственное право.
В апреле Совфед назначил экс-главу Минюста Александра Коновалова судьей Конституционного суда, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru