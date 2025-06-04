Совфед назначил Жаркову зампредом Конституционного суда

Совет Федерации назначил судью Конституционного суда Людмилу Жаркову заместителем председателя КС. Об этом сообщает РИА Новости.

Верхняя палата парламента приняла соответствующее решение на заседании в среду.

Ранее кандидатуру Людмилы Жарковой предложил президент Владимир Путин. Судья занимает пост в КС с 1997 года, основные сферы специализации Жарковой - трудовое и государственное право.

В апреле Совфед назначил экс-главу Минюста Александра Коновалова судьей Конституционного суда, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:Конституционный СудСовет Федерации РФ

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