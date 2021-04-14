Советы по работам в дачный сезон дал врач-ревматолог

Советы, как не сорвать спину и не получить травму во время сезона дачных работ, дал главный ревматолог Минздрава Подмосковья, руководитель Московского областного ревматологического центра Дмитрий Каратеев.

В интервью «Радио 1» он отметил, что после необычной физической нагрузки ( а приходится долго находиться в глубоком наклоне, на корточках или на коленях, что в обычной жизни нетипично), нужно больше беречь себя, делать перерывы. Дни, посвященные работам на даче или огороде, ревматолог порекомендовал начинать с зарядки.

«Нужно оптимизировать свою нагрузку. Если вы носите воду вёдрами, то наполните их наполовину и возьмите в обе руки, чтобы позвоночник не перекашивался. Это лучше, чем одно ведро, налитое доверху. Так вы снизите риск сместить что-то у себя в позвоночнике», – пояснил врач.

Каратеев также предложил надевать наколенники, обязательно корсет либо же согревающий пояс. Защитить локти можно с помощью бандажа или эластичного бинта. Нужно надевать и перчатки – это защитит пальцы при работе в холодной земле.

