Совет ОП досрочно прекратил полномочия члена ОНК Москвы Марины Литвинович
6 апреля 202117:36
Совет Общественной палаты России досрочно прекратил полномочия члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марины Литвинович, передает ТАСС.
Решение было принято на основе представления ОНК Москвы.
В конце прошлой недели сообщалось, что ранее она неоднократно разглашала данные следствия и распространяла недостоверную информацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru