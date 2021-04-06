Совет ОП досрочно прекратил полномочия члена ОНК Москвы Марины Литвинович

Совет Общественной палаты России досрочно прекратил полномочия члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марины Литвинович, передает ТАСС.

Решение было принято на основе представления ОНК Москвы.

В конце прошлой недели сообщалось, что ранее она неоднократно разглашала данные следствия и распространяла недостоверную информацию.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:МоскваОбщественная ПалатаОбщественная Палата РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры