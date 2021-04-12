Совет муфтиев РФ: в Москве не хватает мечетей
Большой наплыв верующих ожидается в Москве во время Рамадана, мечетей в столице не хватает, рассказал в интервью РИА Новости зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
По его словам, вместимость мечетей в Москве не позволяет на большие праздники разместить всех верующих, а с учетом требований о социальной дистанции они могут вместить еще меньше людей.
Аббясов отметил, что во время мусульмаснкого праздника Рамадана все требования Роспотребнадзора в мечетях будут соблюдаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru