Совет матерей России рассказал о важности прививок для детей и штрафах

Председатель правления Совета матерей России Татьяна Буцкая выступила против инициативы депутатов Госдумы штрафовать организации за отказ принять ребёнка без прививки в детский сад или школы. Несмотря на то, что сейчас родители имеют полное право отказываться от прививок для своих детей, важно убеждать общественность в необходимости вакцинации, заявила Буцкая «Радио 1».

«Я по образованию врач-педиатр, много проработала в государственной и негосударственной медицине, общалась с родителями. Могу сказать, что на родителей сейчас действует некое общественное мнение. И чем более категорично это мнение, чем больше мы нагоняем страха, тем больше родители начинают бояться и отказываться от прививок. Но это ни к чему хорошему не приведёт, потому что чем меньше у нас будет привитых детей, тем ниже будет индекс вакцинированного населения. И тогда тот ужас, который мы сейчас пережили с коронавирусной инфекцией, может вскоре повторится с корью или коклюшем», - сказала она.

В Совете матерей России отмечают, что не вакцинированный ребёнок может быть опасен даже в вакцинированной группе детского сада или школьного класса. Вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания, но не исключает лёгкую форму заражения. При этом детские болезни могут подхватить и взрослые, объяснила Буцкая.

«Знаете ли вы, что такое – лёгкое течение той самой дифтерии, кори, коклюша или, казалось бы, безобидной краснухи? Если краснухой заболела беременная женщина, однозначно нужно прервать беременность, потому что ребёнок может родиться с ужасными уродствами. Взрослые тоже болеют детскими болезнями и переносят их намного сложнее. Что касается ветрянки, то она чревата осложнениями на головной мозг. Это очень опасная инфекция»,– предупредила эксперт.

Некоторые дети родителей-антипрививочников сами просят сделать им прививку, когда получают право голоса, говорят в Совете матерей России. Там напоминают, что вакцинация бесплатна и положена всем, у кого есть полис ОМС.

