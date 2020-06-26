Совет матерей России рассказал о важности прививок для детей и штрафах
Председатель правления Совета матерей России Татьяна Буцкая выступила против инициативы депутатов Госдумы штрафовать организации за отказ принять ребёнка без прививки в детский сад или школы. Несмотря на то, что сейчас родители имеют полное право отказываться от прививок для своих детей, важно убеждать общественность в необходимости вакцинации, заявила Буцкая «Радио 1».
«Я по образованию врач-педиатр, много проработала в государственной и негосударственной медицине, общалась с родителями. Могу сказать, что на родителей сейчас действует некое общественное мнение. И чем более категорично это мнение, чем больше мы нагоняем страха, тем больше родители начинают бояться и отказываться от прививок. Но это ни к чему хорошему не приведёт, потому что чем меньше у нас будет привитых детей, тем ниже будет индекс вакцинированного населения. И тогда тот ужас, который мы сейчас пережили с коронавирусной инфекцией, может вскоре повторится с корью или коклюшем», - сказала она.
В Совете матерей России отмечают, что не вакцинированный ребёнок может быть опасен даже в вакцинированной группе детского сада или школьного класса. Вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания, но не исключает лёгкую форму заражения. При этом детские болезни могут подхватить и взрослые, объяснила Буцкая.
«Знаете ли вы, что такое – лёгкое течение той самой дифтерии, кори, коклюша или, казалось бы, безобидной краснухи? Если краснухой заболела беременная женщина, однозначно нужно прервать беременность, потому что ребёнок может родиться с ужасными уродствами. Взрослые тоже болеют детскими болезнями и переносят их намного сложнее. Что касается ветрянки, то она чревата осложнениями на головной мозг. Это очень опасная инфекция»,– предупредила эксперт.
Некоторые дети родителей-антипрививочников сами просят сделать им прививку, когда получают право голоса, говорят в Совете матерей России. Там напоминают, что вакцинация бесплатна и положена всем, у кого есть полис ОМС.
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