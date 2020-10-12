В России предложили ввести налог на бездетность
Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что в России необходимо введение налога для бездетных граждан. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — сказала Буцкая.
Председатель «Совета матерей» отметила, что налог должен касаться тех, кто сознательно отказывается от рождения детей, причём речь идёт как о женщинах, так и о мужчинах. По словам общественного деятеля, мера не должна распространяться на людей с репродуктивными проблемами, которые не могут стать родителями по состоянию здоровья.
Буцкая также рассказала, что новый налог необходим из-за роста миграции и так называемой «демографической ямы» в стране. По мнению председателя «Совета матерей», сумма около 500 рублей в месяц будет справедливой платой за возможность заниматься собой, карьерой, образованием и путешествиями, подчеркивает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Названы военные потери армии НКР
- Титов: 70% бизнеса в РФ не переживёт вторую волну ограничений из-за COVID-19
- Бабушка не угодила: раскрыты причины тройного убийства в Бору
- Минфин РФ не обсуждает введение налога на бездетность
- В России предложили ввести налог на бездетность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru