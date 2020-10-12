В России предложили ввести налог на бездетность

Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что в России необходимо введение налога для бездетных граждан. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — сказала Буцкая.

Председатель «Совета матерей» отметила, что налог должен касаться тех, кто сознательно отказывается от рождения детей, причём речь идёт как о женщинах, так и о мужчинах. По словам общественного деятеля, мера не должна распространяться на людей с репродуктивными проблемами, которые не могут стать родителями по состоянию здоровья.

Буцкая также рассказала, что новый налог необходим из-за роста миграции и так называемой «демографической ямы» в стране. По мнению председателя «Совета матерей», сумма около 500 рублей в месяц будет справедливой платой за возможность заниматься собой, карьерой, образованием и путешествиями, подчеркивает RT.