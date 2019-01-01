Совет Госдумы обсудит поручения Путина по итогам «Прямой линии»
Совет Госдумы займётся анализом поручений Владимира Путина по итогам «Прямой линии». Как пишет РИА Новости, об этом заявил спикер нижней палаты парламента. По словам Вячеслава Володина, обсуждение должно состояться в предстоящий понедельник, 24 июня. При этом он добавил, что депутаты уже работают по целому ряду направлений, которые глава государства обозначил в ходе «Прямой линии» 20 июня. В частности, о снижении давления на бизнес и сокращении заключения под стражу по экономическим делам. Кроме того, парламентарии изучают вопросы лекарственного обеспечения россиян.
Как напоминает РИА ФАН, состоявшаяся сегодня «Прямая линия» с Владимиром Путиным стала в 17-ой по счёту и продлилась более 4 часов. За это время глава государства успел ответить на 81 вопрос.
В прошлом году «Прямая линия» состоялась 7 июня. В интернете ее посмотрели более 12 миллионов человек. Глава государства также отвечал на вопросы более четырех часов. Добавим, в 2018-ом формат мероприятия был изменен – в студии не было гостей.
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