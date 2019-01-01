Общество

Совет Госдумы обсудит поручения Путина по итогам «Прямой линии»

20 июня19:14

Совет Госдумы займётся анализом поручений Владимира Путина по итогам «Прямой линии». Как пишет РИА Новости, об этом заявил спикер нижней палаты парламента. По словам Вячеслава Володина, обсуждение должно состояться в предстоящий понедельник, 24 июня. При этом он добавил, что депутаты уже работают по целому ряду направлений, которые глава государства обозначил в ходе «Прямой линии» 20 июня. В частности, о снижении давления на бизнес и сокращении заключения под стражу по экономическим делам. Кроме того, парламентарии изучают вопросы лекарственного обеспечения россиян.

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Как напоминает РИА ФАН, состоявшаяся сегодня «Прямая линия» с Владимиром Путиным стала в 17-ой по счёту и продлилась более 4 часов. За это время глава государства успел ответить на 81 вопрос.

В прошлом году «Прямая линия» состоялась 7 июня. В интернете ее посмотрели более 12 миллионов человек. Глава государства также отвечал на вопросы более четырех часов. Добавим, в 2018-ом формат мероприятия был изменен – в студии не было гостей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Прямая Линия С Владимиром ПутинымГосдумаВячеслав Володин