Совет Госдумы обсудит поручения Путина по итогам «Прямой линии»

Как напоминает РИА ФАН, состоявшаяся сегодня «Прямая линия» с Владимиром Путиным стала в 17-ой по счёту и продлилась более 4 часов. За это время глава государства успел ответить на 81 вопрос.

В прошлом году «Прямая линия» состоялась 7 июня. В интернете ее посмотрели более 12 миллионов человек. Глава государства также отвечал на вопросы более четырех часов. Добавим, в 2018-ом формат мероприятия был изменен – в студии не было гостей.

