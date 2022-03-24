Совет Федерации: Почти 96 тысяч работников находятся в простое в РФ

Около 96 тысяч российских работников находятся в простое после ухода из страны ряда зарубежных компаний. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

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«На 21 марта текущего года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находятся 95 865 человек», — цитирует Карелову ТАСС.

Больше всего работников, находящихся в простое, зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях, пишет «Свободная пресса».

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:РаботаРоссияСовет Федерации РФ
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