Совет Федерации: Почти 96 тысяч работников находятся в простое в РФ
Около 96 тысяч российских работников находятся в простое после ухода из страны ряда зарубежных компаний. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
«На 21 марта текущего года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находятся 95 865 человек», — цитирует Карелову ТАСС.
Больше всего работников, находящихся в простое, зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях, пишет «Свободная пресса».
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