Совет Федерации одобрил закон о системе учета рекламы в интернете
Совет Федерации РФ одобрил закон о создании единой информационной системы учета рекламы в интернете, обеспечивающей автоматические сбор и обработку информации о ней, учет, хранение и доступ к этим данным, передает ТАСС.
Создать и вести эту систему с 1 сентября 2022 года поручат Роскомнадзору. Для учета рекламы ведомство будет собирать информацию о рекламных объявлениях в интернете, в том числе сведения о рекламодателях, распространителях, операторах рекламных систем и посредниках.
В соответствии с законом распространители, операторы и посредники, размещающие рекламу в интернете с целью привлечения внимания российских потребителей, обязаны размещать информацию в системе учета рекламы. При этом требование не касается оператора социальной рекламы. Данные разрешается размещать самостоятельно или через операторов рекламных данных.
Роскомнадзор создаст комиссию для отбора оператора рекламных данных, а также будет вести реестр операторов. Для обеспечения требования о размещении информации в системе учета распространители, операторы и посредники обязаны будут подключиться к информационной системе учета рекламы в установленные ведомством сроки.
Кроме того, согласно закону, размещенная в интернете реклама должна содержать соответствующую пометку и указание на рекламодателя и сайт. Исключением станут реклама в теле- и радиопрограммах, которые транслируются в интернете.
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