Совет Федерации одобрил закон о праве на профобучение для женщин в декрете

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон о праве на дополнительное обучение для женщин в декретном отпуске, сообщается на сайте Совфеда.

На заседании в среду председатель комитета по социальной политике Инна Святенко представила документ, согласно которому будут внесены изменения в федеральный закон о занятости граждан.

Одобренный Совфедом закон уточняет порядок направления на профобучение и дополнительное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком и обратившихся в органы службы занятости.

При этом документ допускает обращение в службу занятости населения по месту пребывания, а не только по месту регистрации. Кроме того, согласно закону, женщин в декрете должны обучать специальностям, востребованным на рынке труда.

