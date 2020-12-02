Совет Федерации одобрил закон о праве на профобучение для женщин в декрете
Сенаторы Совета Федерации одобрили закон о праве на дополнительное обучение для женщин в декретном отпуске, сообщается на сайте Совфеда.
На заседании в среду председатель комитета по социальной политике Инна Святенко представила документ, согласно которому будут внесены изменения в федеральный закон о занятости граждан.
Одобренный Совфедом закон уточняет порядок направления на профобучение и дополнительное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком и обратившихся в органы службы занятости.
При этом документ допускает обращение в службу занятости населения по месту пребывания, а не только по месту регистрации. Кроме того, согласно закону, женщин в декрете должны обучать специальностям, востребованным на рынке труда.
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