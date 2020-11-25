Совет Федерации 2 декабря рассмотрит закон об удалёнке

Совет Федерации РФ рассмотрит закон о дистанционной занятости россиян, указано в повестке 493 заседания на официальном сайте Совфеда. Встреча запланирована на 2 декабря.

В свою очередь, Государственная Дума уже в четверг обсудит документ в третьем чтении.

Законопроект, регулирующий удалённую работу, предложили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов. Документ должен установить нормы дистанционной работы, их доступность, а также возможность совмещения с работой в офисе.

Законопроект содержит три ключевых понятия: дистанционная, временная дистанционная, комбинированная дистанционная работа. Согласно документу, работодатели в чрезвычайных случаях смогут переводить сотрудников на удалённый режим без их согласия. Однако при этом их обяжут обеспечить работников необходимым оборудованием или компенсировать затраты.

Кроме того, работодатели будут обязаны провести инструктаж по использованию оборудования на дистанционной работе. От других обязанностей по охране труда на удалёнке работодатели будут освобождены.

Также законопроект содержит запрет на снижение зарплаты из-за перехода в дистанционный режим, предусматривает оплату командировок удалённым работникам и даёт возможность уволить сотрудника, если он не выходит на связь без уважительной причины в течение двух рабочих дней.





