Союз туриндустрии рассказал о популярности туров для оформления банковских карт
Руководитель комитета РСТ Илья Уманский подчеркнул, что не все туристы прибегают к такому виду путешествий.
Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН рассказал, что россияне посещают ближайшие страны не только как туристы, но и для оформления банковских карт.
«Ближайшие соседи оказались доступны, мы видим огромное желание людей туда отправиться, в том числе в пресловутые карточные туры. У нас есть такая тенденция, что люди отправляются в ближайшие страны, чтобы себе открыть там счет зарубежным и получить карты, которые будут работать за рубежом. Не хотел бы, чтобы это воспринималось как основная цель, это не так, но существует некий поток по этому направлению», - отметил он.
В России стартует пилотный проект о предоставлении регионам сертификационных субсидий, заявила ранее вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга в пресс-центре НСН.
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