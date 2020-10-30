Союз пациентов уличил Госдуму в антиконституционном решении

Медицинским организациям России могут предоставить легальную возможность отказать в профильной помощи пациенту. Это следует из законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении.

Речь идёт о поправках в закон «Об обязательном медицинском страховании в России». Депутаты решили удалить из части 5 статьи 15 Федерального закона пункта о том, что медицинская организация не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медуслуг.

Однако данная корректировка противоречит российскому законодательству, заявил «Радио 1» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, поправка напрямую нарушает право пациента на доступность медицинской помощи, которая гарантирована, в первую очередь, Конституцией.

По оценке Власова, такая поправка имеет целью решить проблему с нехваткой финансирования медицинской сферы за счёт пациентов. По его оценке, сегодня потребность россиян в медпомощи не соответствует нормативам её финансирования.

В результате возникают ситуации, когда в некоторых субъектах федерации тарифы оказания медпомощи отстают примерно на 40% от её реальной стоимости.

В случае принятия поправки в окончательном чтении, больной может просто не получить этой медицинской помощи, и ему будет отказано на правовом основании. Глава Всероссийского союза пациентов уверен, что этого нельзя допустить.

По словам Яна Власова, на заседании Госдумы, посвящённом этим поправкам, позицию Всероссийского союза защиты пациентов поддержали и эксперты ВШЭ.

