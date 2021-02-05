Соцсети наполнились нецензурной бранью после запрета мата
Российские пользователи соцсетей «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram в период с 1 по 2 февраля 2021 года сделали 646,1 тысячи публикаций с использованием обсценной лексики. Об этом пишет РБК со ссылкой на проведенной «Медиалогией» исследование.
В прошлом году 3-4 февраля в тех же самых соцсетях были зафиксированы 426,5 тысяч нецензурных выражений.
Отмечается, что в прошлом году пользователи соцсетей обсуждали новость о завозе коронавируса в России и комментировали обрушение крыши спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге. Главными темами в этом году стали задержание Алексея Навального и последующие несогласованные акции протеста.
Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу в начале февраля 2021 года. Согласно документу, соцсети самостоятельно обязаны удалять публикации с незаконным контентом, включая посты с нецензурной лексикой.
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