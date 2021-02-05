Соцсети наполнились нецензурной бранью после запрета мата

Российские пользователи соцсетей «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram в период с 1 по 2 февраля 2021 года сделали 646,1 тысячи публикаций с использованием обсценной лексики. Об этом пишет РБК со ссылкой на проведенной «Медиалогией» исследование.

В прошлом году 3-4 февраля в тех же самых соцсетях были зафиксированы 426,5 тысяч нецензурных выражений.

Отмечается, что в прошлом году пользователи соцсетей обсуждали новость о завозе коронавируса в России и комментировали обрушение крыши спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге. Главными темами в этом году стали задержание Алексея Навального и последующие несогласованные акции протеста.