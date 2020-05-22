Соцработникам в Москве доплатят 25 тысяч рублей

Социальные работники в российской столице получат ежемесячные стимулирующие выплаты по 25 тысяч рублей за помощь горожанам во время режима повышенной готовности в связи с опасностью распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идёт о работниках, которые оказывают содействие на дому и другую адресную помощь. Доплаты также выделены специалистам по уходу, которые выполняют свои функции в стационарных организациях социального обслуживания. Они получат по 20 тысяч рублей в месяц. Ели в организации выявлены случаи заражения коронавирусом, сумма увеличится до 25 тысяч рублей.

Как уточняется в указе, поощрение выплачивается исходя из фактически отработанного времени в месяц. Сотруднику полагается доплата только за одну занимаемую должность, передает ТАСС.

