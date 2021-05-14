Соцопрос: Россияне заявили о росте цен на продукты и услуги
Более половины россиян (57%) заявили, что за последний месяц в России подорожали яйца. Результаты соответствующего опроса опубликованы на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Также 47% опрошенных отметили в мае рост цен на мясо и птицу, 28% респондентов - на рыбу и морепродукты, 31% - на плодоовощную продукцию.
Кроме того, за последний месяц 39% граждан отметили рост стоимости бензина, 23% - на одежду и обувь, 22% - на стройматериалы.
Подорожали, по мнению россиян, и жилищно-коммунальные услуги – это заметили 32% респондентов. 21% граждан отметил рост стоимости медицинских услуг.
Ранее премьер-министр России Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты является жадность отдельных производителей и торговых сетей, сообщает RT.
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