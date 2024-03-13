Соцопрос: Большинство россиян работают по вечерам и в выходные

Ещё 71% респондентов заявили, что работают и в выходные дни. При этом постоянно это делают 22% опрошенных. Кроме того, 27% россиян продолжают работать даже находясь в отпуске.

В качестве причин переработок участники соцопроса указывали ответственную должность (34%), нежелание откладывать задачи ради качества (22%), выполнение обязанностей других специалистов (18%). При этом только 58% респондентов заявили,ч то получают доплаты за сверхурочную работу.

Ранее в Аналитическом центре НАФИ заявили, что 47% работающих россиян считают, что эффективность руководителя не зависит от его пола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

