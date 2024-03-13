Соцопрос: Большинство россиян работают по вечерам и в выходные
Большинство россиян (81%) несколько раз в неделю остаются работать по вечерам, после окончания основного времени работы. Об этом со ссылкой на опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» сообщает RT.
Ещё 71% респондентов заявили, что работают и в выходные дни. При этом постоянно это делают 22% опрошенных. Кроме того, 27% россиян продолжают работать даже находясь в отпуске.
В качестве причин переработок участники соцопроса указывали ответственную должность (34%), нежелание откладывать задачи ради качества (22%), выполнение обязанностей других специалистов (18%). При этом только 58% респондентов заявили,ч то получают доплаты за сверхурочную работу.
Ранее в Аналитическом центре НАФИ заявили, что 47% работающих россиян считают, что эффективность руководителя не зависит от его пола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru