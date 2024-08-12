Социологи сравнили траты жителей Москвы и Петербурга

Жители российской столицы готовы потратить на различные цели несколько большие суммы по сравнению с обитателями Санкт-Петербурга. Результаты социологического исследования на эту тему представили «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

В ходе работы сравнивались реальные траты на походы в заведения общественного питания, на свадьбу и сборы ребенка в школу. Оказалось, что средний чек в ресторане в Москве составляет 2500 рублей, а в Санкт-Петербурге — 2200 рублей. От одной до двух тысяч рублей не против оставить в заведении 51% москвичей и 43,6% петербуржцев.

За поход в кафе москвичи готовы раскошелиться на 1100 рублей, жители Петербурга — на 900 рублей. Наиболее ходовая сумма траты для жителей столицы составляет от 500 до 1 тысячи рублей (45,6%), северной столицы — до 500 рублей (48,8%).

На сбор ребенка в школу москвичи тратят в среднем 22200 рублей, а петербуржцы — 17100 рублей. Что касается свадьбы, то на неё жители столицы РФ, согласно опросу, готовы потратить почти 450 тысяч рублей, а Санкт-Петербурга — 351 тысячу, 400 рублей. При этом в обоих городах рассчитывают уложиться в гораздо меньшую сумму - до 100 тысяч рублей — 29,9% в Москве и 37,2% — в Санкт-Петербурге.

Как отметил директор филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге Александр Крючков, несмотря на различия в тратах жителей Москвы и Санкт-Петербурга компания обеспечивает равные возможности для всех клиентов, независимо от того, где они проживают. Предоставляемый сервис по страхованию различных случаев в обязательном порядке учитывает особенности каждого региона, подвёл итоги исследования Крючков.

