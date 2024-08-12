Социологи сравнили траты жителей Москвы и Петербурга
Жители российской столицы готовы потратить на различные цели несколько большие суммы по сравнению с обитателями Санкт-Петербурга. Результаты социологического исследования на эту тему представили «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.
В ходе работы сравнивались реальные траты на походы в заведения общественного питания, на свадьбу и сборы ребенка в школу. Оказалось, что средний чек в ресторане в Москве составляет 2500 рублей, а в Санкт-Петербурге — 2200 рублей. От одной до двух тысяч рублей не против оставить в заведении 51% москвичей и 43,6% петербуржцев.
За поход в кафе москвичи готовы раскошелиться на 1100 рублей, жители Петербурга — на 900 рублей. Наиболее ходовая сумма траты для жителей столицы составляет от 500 до 1 тысячи рублей (45,6%), северной столицы — до 500 рублей (48,8%).
На сбор ребенка в школу москвичи тратят в среднем 22200 рублей, а петербуржцы — 17100 рублей. Что касается свадьбы, то на неё жители столицы РФ, согласно опросу, готовы потратить почти 450 тысяч рублей, а Санкт-Петербурга — 351 тысячу, 400 рублей. При этом в обоих городах рассчитывают уложиться в гораздо меньшую сумму - до 100 тысяч рублей — 29,9% в Москве и 37,2% — в Санкт-Петербурге.
Как отметил директор филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге Александр Крючков, несмотря на различия в тратах жителей Москвы и Санкт-Петербурга компания обеспечивает равные возможности для всех клиентов, независимо от того, где они проживают. Предоставляемый сервис по страхованию различных случаев в обязательном порядке учитывает особенности каждого региона, подвёл итоги исследования Крючков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алиханов: В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения
- СМИ: С блогера Гасанова взыскали более 570 тысяч рублей за услуги по доставке еды
- Съемки фильма на основе судьбы лётчика-аса Покрышкина начались в Новосибирске
- Меняйло предупредил о создании фейкового аккаунта от его имени в соцсети
- В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района
- МЧС доставило более 180 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
- В Москве посольство Литвы облили красной краской
- Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве продлили до 31 августа
- Белоусов назвал СВО противостоянием России и коллективного Запада
- Минобороны: Над Белгородской областью сбит украинский БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru