Общество

Социолог рассказал, кому нужны новые правила получения детских пособий

12 мая13:52
Ольга Болдырева

Глава Центра социальных и политических исследований объяснил НСН востребованность нововведения по детским пособиям у трудовых мигрантов.

Обрaтиться в оргaны соцзaщиты с зaявлением нa оформление пособия нa первого и второго ребенкa теперь можно в любом городе, a не только по месту постоянной регистрaции родителей. Соответствующий зaкон вступил в силу в воскресенье, 12 мaя, сообщaет RT.

Рaнее пособие нa детей можно было оформить строго по месту регистрaции. Сейчaс для подaчи зaявления не нужнa дaже временнaя пропискa.

Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в интервью НСН отметил позитивное значение законодательного новшества для жителей мегаполисов.

«Нововведение призвано облегчить получение пособий для людей, которые не живут по месту прописки, работают в других районах или регионах. Например, очень многие, особенно молодые люди, у которых есть дети, живут и работают в Москве, других мегаполисах. У них нет возможности оформлять и получать пособия на ребенка там, где они прописаны, откуда приехали. Услуга будет наиболее востребована в больших городах, где есть много трудовых мигрантов», - отметил социолог.

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Георгий Федоров считает, что социальные службы справятся с ростом количества обращений на получение детских пособий.

«Работают МФЦ, поэтому географическая привязка не имеет никакого значения для оформления документов на получение пособий. Но, наверное, не исключены сбои в начале работы в крупных городах», - предположил собеседник НСН.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко пояснила, почему в России нельзя вводить налог на бездетность.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВыплатыМегаполисСоциологиДети

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