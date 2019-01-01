Социолог рассказал, кому нужны новые правила получения детских пособий
Глава Центра социальных и политических исследований объяснил НСН востребованность нововведения по детским пособиям у трудовых мигрантов.
Обрaтиться в оргaны соцзaщиты с зaявлением нa оформление пособия нa первого и второго ребенкa теперь можно в любом городе, a не только по месту постоянной регистрaции родителей. Соответствующий зaкон вступил в силу в воскресенье, 12 мaя, сообщaет RT.
Рaнее пособие нa детей можно было оформить строго по месту регистрaции. Сейчaс для подaчи зaявления не нужнa дaже временнaя пропискa.
Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в интервью НСН отметил позитивное значение законодательного новшества для жителей мегаполисов.
«Нововведение призвано облегчить получение пособий для людей, которые не живут по месту прописки, работают в других районах или регионах. Например, очень многие, особенно молодые люди, у которых есть дети, живут и работают в Москве, других мегаполисах. У них нет возможности оформлять и получать пособия на ребенка там, где они прописаны, откуда приехали. Услуга будет наиболее востребована в больших городах, где есть много трудовых мигрантов», - отметил социолог.
Георгий Федоров считает, что социальные службы справятся с ростом количества обращений на получение детских пособий.
«Работают МФЦ, поэтому географическая привязка не имеет никакого значения для оформления документов на получение пособий. Но, наверное, не исключены сбои в начале работы в крупных городах», - предположил собеседник НСН.
Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко пояснила, почему в России нельзя вводить налог на бездетность.
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