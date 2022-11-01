Социальные координаторы появятся во всех столичных больницах

Служба социальных координаторов появится во всех стационарах Москвы, специалисты окажут помощь москвичам с момента госпитализации до оказания необходимых соцуслуг после выписки из стационара. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, во время пандемии власти города решили опробовать сотрудничество здравоохранения с работниками социальных учреждений: оказалось, что медики и соцработники могут успешно помогать друг другу и повышать качество оказываемых услуг.

«Мы начали применять такой подход и в обычных условиях. Сегодня в 17 столичных больницах созданы службы социальных координаторов. Эти сотрудники взяли на себя все немедицинские вопросы и помогают пациентам, нуждающимся в поддержке. В первую очередь это одинокие пожилые, люди с инвалидностью, пациенты после тяжелых операций, те, кто нуждается в профессиональном уходе, бездомные и другие. Социальную помощь могут получить все, кому она необходима», — отметила Ракова.

Вице-мэр указала, что с момента запуска пилотной программы необходимую поддержку уже оказали более 13 тысячам пациентам: от поиска родственников до содействия в получении социальной помощи в надомной или стационарной форме после выписки. Планируется, что до конца года службу социальных координаторов запустят во всех столичных больницах.

Социальные работники узнают о том, что человек нуждается в помощи, от самого пациента или от врачей. Координаторы устанавливают имеющиеся у человека ограничения в самообслуживании, определяют, какая помощь ему необходима, и благодаря взаимодействию с социальными службами в каждом конкретном случае удается подобрать адресную поддержку.

Во время лечения пациента специалисты решают вопросы признания его нуждающимся в соцподдержке, после выписки соцслужбы продолжают сопровождение москвичей, которым требуется помощь: например, сопровождение в стационарном учреждении соцзащиты и другая поддержка.

Отмечается, что работа социальных координаторов помогает пациентам преодолеть стресс и решить бытовые вопросы. В свою очередь, врачи освобождаются от немедицинских вопросов и могут уделять больше времени лечению пациентов. Такой подход будет реализован в шести новых скоропомощных медкомплексах, которые будут работать по новому стандарту экстренной помощи.

