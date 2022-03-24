«Социальные контракты и помощь молодым»: В Госдуме назвали меры по борьбе с безработицей
Депутат Елена Цунаева отметила, что было принято решение о субсидировании тех работодателей, которые готовы принять к себе молодых людей до 30 лет.
Сегодня государство помогает компаниям, которые готовы сохранять рабочие места и приглашать на работу новых специалистов, заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в пресс-центре НСН.
«Что-то планируется, что-то уже сделано. Одно направление – поддержка работодателей, которые сохраняют рабочие места. Здесь государство готовит пакет мер по разным отраслям, чтобы поддержать наиболее пострадавшие отрасли – отдельно для большого бизнеса, отдельно для малого и среднего бизнеса. Здесь можно говорить о кредитных каникулах. Поддерживается финансовая стабильность граждан – отмена комиссий за выдачу валюты, покупка металлов без НДС. Было принято решение о субсидировании тех работодателей, которые готовы принять к себе молодых людей до 30 лет. По-прежнему есть тема социальных контрактов для людей, которые находятся в тяжелой ситуации – есть возможность попробовать свой бизнес небольшой и так далее. И, конечно, пособия для семей с детьми, туристический кешбэк. Предполагается еще увеличение социальных выплат», - рассказала она.
По ее словам, через неделю будет анонсирован еще один пакет мер.
IT-специалисты, физики и врачи сегодня могут позволить себе работать в любой стране мира, заявил ранее президент онлайн платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН.
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