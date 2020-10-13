Путин поручил перевести значимые госуслуги в электронный формат

Президент России Владимир Путин поручил к 1 января 2023 году поручил перевести в электронный формат массовые социально-значимые государственные и муниципальные услуги. Такой пункт включен в перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось месяц назад.

«Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Речь в первую очередь может идти о получении свидетельств о рождении, смерти, регистрации брака, разводе, получении разрешений на строительство и выплатах пособий.

