Путин поручил перевести значимые госуслуги в электронный формат
Президент России Владимир Путин поручил к 1 января 2023 году поручил перевести в электронный формат массовые социально-значимые государственные и муниципальные услуги. Такой пункт включен в перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось месяц назад.
«Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Речь в первую очередь может идти о получении свидетельств о рождении, смерти, регистрации брака, разводе, получении разрешений на строительство и выплатах пособий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
- Криштиану Роналду заразился коронавирусом
- Минобороны РФ подтвердило гибель контрактника в Крыму
- Медведев: доход россиян не должен быть ниже прожиточного минимума
- Путин возглавит Государственный совет
- Путин поручил перевести значимые госуслуги в электронный формат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru