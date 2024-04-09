Сотрудницу российского института отправили под домашний арест по уголовному делу
Черемушкинский районный суд Москвы поместил под домашний арест бывшую сотрудницу государственного института русского языка имени Пушкина Марину Бальбурову по делу о незаконной выдаче сертификатов мигрантам, сообщает ТАСС.
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Уточняется, что следователи запрашивали для женщины арест, но суд не удовлетворил ходатайство.
Сотрудница останется под домашним арестом до 8 июня.
Ранее сообщалось, что пять человек были задержаны в Москве за незаконную выдачу сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, для получения мигрантами вида на жительство. В числе задержанных - сотрудники института имени Пушкина, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru