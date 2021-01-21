Сотрудников ФБК Соболь и Лося задержали в Москве
Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) Любовь Соболь задержали из-за призывов выйти на несогласованную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Соболь Владимира Воронина.
Как отметил адвокат, «полицейские вытащили Соболь» из его автомобиля. Сотрудницу ФБК доставят в столичный ОМВД «Донской».
Кроме того, в четверг полиция задержала юриста ФБК Владлена Лося. Как он сообщил в своём Twitter, задержание было неожиданным и произошло в гостинице неподалёку от метро «Автозаводская».
Позже глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в беседе с РБК подтвердил задержание являющегося гражданином Белоруссии Лося, отметив, что оно связано с миграционными вопросами.
Ранее сторонники Навального распространили в интернете призывы к проведению несанкционированных акций в поддержку политика. В свою очередь, Генпрокуратура РФ предупредила о профилактических мерах в отношении лиц, призывающих к незаконным действиям, и привлечение виновных к ответственности при наличии оснований, отмечает «Свободная пресса».
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