Сотрудники редакции «Вечерней Москвы» получили государственные награды
Президент Владимир Путин 17 августа подписал указ о награждении ряда россиян государственными наградами, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сотрудники редакции газеты «Вечерняя Москва».
Как отмечает издание, наград за заслуги в развитии средств массовой информации были удостоены заместитель главного редактора, руководитель группы выпуска Сергей Серков, глава фотослужбы Игорь Ивандиков, заместитель гендиректора по общим вопросам Владимир Манжула, заместитель гендиректора Анна Новикова, а также обозреватель Екатерина Рощина.
По словам главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова, вручение государственных наград — оценка труда не только отдельных сотрудников, но и всего коллектива.
«В этом году "Вечерка" отмечает свое столетие. Мы стараемся встретить его достойно», — указал главред.
Куприянов добавил, что благодарен за высокую оценку труда и поддержку Департаменту средств массовой информации и рекламы Москвы и правительству столицы.
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