Сотрудники редакции «Вечерней Москвы» получили государственные награды

Президент Владимир Путин 17 августа подписал указ о награждении ряда россиян государственными наградами, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сотрудники редакции газеты «Вечерняя Москва».

Как отмечает издание, наград за заслуги в развитии средств массовой информации были удостоены заместитель главного редактора, руководитель группы выпуска Сергей Серков, глава фотослужбы Игорь Ивандиков, заместитель гендиректора по общим вопросам Владимир Манжула, заместитель гендиректора Анна Новикова, а также обозреватель Екатерина Рощина.

По словам главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова, вручение государственных наград — оценка труда не только отдельных сотрудников, но и всего коллектива.

«В этом году "Вечерка" отмечает свое столетие. Мы стараемся встретить его достойно», — указал главред.

Куприянов добавил, что благодарен за высокую оценку труда и поддержку Департаменту средств массовой информации и рекламы Москвы и правительству столицы.

